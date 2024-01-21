Есть попадание в российский военный завод, узнали журналисты.

В российском городе Тула в ночь на воскресенье, 21 января, был атакован завод "Щегловский вал", на котором собирают ЗРК "Панцирь-С" (зенитно-ракетные комплексы).

Есть попадание по военному заводу, последствия атаки уточняются, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на сведения источника в спецслужбах. По словам собеседника агентства, удар по заводу - это была "плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины".

Кроме того, стало известно, что в РФ взрывы раздавались в Смоленской и Орловской областях.

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Справка УНИАН. "Щегловский вал" - это тульский машиностроительный завод, который является предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ. Из открытых источников известно, что там, в частности, собирают ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", которые используют для защиты от атак с воздуха военных и гражданских объектов.

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После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю, на российской территории уже не раз возникали пожары и раздавались взрывы на важных объектах. В частности, 21 января стало известно, что в результате атаки беспилотниками в Ленинградской области России загорелся большой газовый терминал компании "Новатэк", который принадлежит другу российского диктатора Владимира Путина Геннадию Тимченко.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины - генерал-лейтенант Кирилл Буданов, говорил, что Киев не планирует прекращать атаки в глубине российской территории, несмотря на опасения западных партнеров насчет возможной реакции страны-агрессора в ответ.

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