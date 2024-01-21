Он подчеркнул, что Украина уже доказала - вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь.

Украина не планирует прекращать атаки в глубине территории России, несмотря на опасения западных сторонников Украины относительно возможной ответной реакции РФ. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

Как отмечает издание, такая дерзкая тактика атак украинских беспилотников вызывает опасение среди некоторых партнеров Украины, которые предостерегают, что она может спровоцировать более жесткую реакцию со стороны российского президента Владимира Путина, возможно, даже с применением ядерного оружия. В то же время, пишет FT, главу украинской разведки не волнуют такие опасения, и он обещает продолжать работать в глубине России, чтобы саботировать военную машину Путина.

"Мы не предвидим каких-то кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы делали, мы будем делать и в дальнейшем", - сказал Буданов.

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Он спрогнозировал, что этот год будет тяжелым для Украины.

"Сказать, что все хорошо - это неправда", - сказал Буданов, отвечая на вопрос о том, что прошлогоднее контрнаступление Украины не достигло своих целей. "Сказать, что это катастрофа - тоже неправда".

В то же время он прогнозирует, что Украине все еще удастся сдерживать Путина, и она уже доказала, что "вся легенда о могуществе [России] - это мыльный пузырь".

Атаки на РФ - последние новости

В последнее время в России участились пожары. Так, 19 января после сбития украинского беспилотника загорелась нефтебаза в Клинцах Брянской области РФ.

Вечером 20 января беспилотники атаковали Тульскую, Смоленскую и Орловскую области. Позже ночью сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Ленинградской области РФ возник масштабный пожар на нефтяном терминале морского торгового порта Усть-Луга.

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