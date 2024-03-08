Тех, кого невозможно комиссовать, часто невозможно использовать и в военном деле.

Украине придется приложить немало усилий, чтобы интегрировать обратно в мирную жизнь солдат, которые прошли через войну. Об этом рассказал главный сержант роты в 47-й бригаде ВСУ Станислав Кривошеев в интервью "Украинской правде".

По его словам, сейчас есть проблема в том, чтобы использовать в военной службе бойцов, которые получили тяжелые ранения и проходят длительное выздоровление.

"Их невозможно комиссовать, но и полноценно вести боевые действия они также из-за своих физических возможностей уже не способны. Это, грубо говоря, ограниченно годные и люди, которые "зависли в воздухе" (...) Я понимаю, что человек на протезе не побежит на штурм. Но он может выполнять какие-то другие функции: делопроизводителя, бухгалтера", - говорит боец.

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Он отметил, что это важно в том числе и для мотивации бойцов - не только самих раненых, но и остальных, ведь они видят отношение армии к раненым.

Отдельной проблемой, по мнению Кривошеева, будет реинтеграция в общество солдат, которые вернутся из окопов в мирные города.

"С войны вернутся люди уже с новым опытом. Не хочу говорить, что с поломанными судьбами, но уже не такие, какими были до этого. И обществу придется сделать очень много шагов для того, чтобы военным было комфортно среди них", - отметил он.

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