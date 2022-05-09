Защитники Мариуполя не сдаются уже два месяца, они держат оборону города.

В Нацгвардии Украины показали, как война изменила военнослужащих полка "Азов", защищающих Мариуполь.

Там сравнили их фото до и после широкомасштабного вторжения России в нашу страну. Фото опубликованы в Twitter НГУ.

До войны это были улыбчивые молодые люди, на фото после – прошедшие "ад" мужчины, в их глазах видна боль

"Война меняет не только лица, но и души", – отметили в Нацгвардии.

Ранее офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что есть две причины, по которым защитники Мариуполя не собираются сдаваться. Первая и основная — Россия не собирается оставлять их в живых. А вторая — оккупанты представляют угрозу для Украины и всего мира. И ее нужно обязательно ликвидировать, ведь РФ не остановится.

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