На Запорожской теплоэлектростанции закончился уголь, который невозможно поставить в результате временной оккупации рашистами Энергодара и боевых действий на юге Украины, поэтому работа ТЭС остановлена.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из – за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", - рассказал он.
Орлов подчеркнул, что остановка работы Запорожской ТЭС не отразится на населении города в предоставлении коммунальных услуг.
"Свет, тепло и горячее водоснабжение переведено на Запорожскую атомную электростанцию. Возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов", - добавил он.
Персонал тепловой станции временно перевели на вынужденный простой.
Напомним, на захваченной оккупантами Запорожской АЭС повреждено высоковольтную линию.