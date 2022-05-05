Остановка работы этой теплоэлектростанции не отобразится на населении города в предоставлении коммунальных услуг.

На Запорожской теплоэлектростанции закончился уголь, который невозможно поставить в результате временной оккупации рашистами Энергодара и боевых действий на юге Украины, поэтому работа ТЭС остановлена.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из – за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", - рассказал он.

Орлов подчеркнул, что остановка работы Запорожской ТЭС не отразится на населении города в предоставлении коммунальных услуг.

"Свет, тепло и горячее водоснабжение переведено на Запорожскую атомную электростанцию. Возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов", - добавил он.

Персонал тепловой станции временно перевели на вынужденный простой.

Напомним, на захваченной оккупантами Запорожской АЭС повреждено высоковольтную линию.

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