Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - в пределах нормы.

Запорожская атомная электростанция зафиксировала повреждение высоковольтной линии. АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины ЗАЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - в пределах нормы.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне – 8 -12 мкР в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС:

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе.

4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

При захвате станции первым делом захватчики из "Росатома" отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ.

На площадке ЗАЭС оккупанты также разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию ​​в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.

11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

7 апреля 2022 года в "Энергоатоме" назвали имя российского генерала, командовавшего захватом ЗАЭС.

В Европейском Союзе призывают вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Оккупационные российские войска 26 апреля выпустили сразу две российские ракеты, которые пролетели в критически опасной близости к Запорожской атомной электростанцией.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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