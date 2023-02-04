В Беларуси на аэродроме "Мачулищи" зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.

Вечером в субботу, 4 февраля, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларуські Гаюн", в 16:41 в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено. В 17:44 истребитель МиГ-31К совершил посадку на аэродроме в Беларуси.

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В 17:35 в областях начали давать отбои тревоги. Хотя на этот момет сообщений о посадке МиГ-31 не было.

Стоит отметить, что масштабная воздушная тревога 4 февраля по всей Украине была объявлена уже во второй раз. Первый раз она также была связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К в Беларуси.

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