По данным, около 70% потерь украинских военных вызваны российской артиллерией. Уничтожать ее стало сложной задачей для Украины.

Эксперты по вопросам обороны говорят, что Запад пытается заставить "голодать" неправильную часть российской военной машины, пишет Business Insider.

"Особо сложная задача"

На протяжении веков ключевым элементом победы на поле боя было уничтожение вражеской артиллерии. Без нее армия противника теряет способность уничтожать войска, технику, фортификации и линии снабжения. Поэтому страны применяют кавалерию, танки, авиаудары и гаубицы для уничтожения пушек врага.

Для Украины эта задача является особенно сложной. По данным, около 70% потерь украинских военных вызваны российской артиллерией, что превышает средние показатели Первой и Второй мировых войн, где доля таких потерь составляла примерно 60%. Используя такие средства, как беспилотники и HIMARS, украинская армия достигла определенного успеха, уничтожив более 10 000 единиц российской артиллерии. Однако Россия, перейдя на военную экономику, смогла собрать к февралю 2024 года 4780 единиц ствольной артиллерии, включая гаубицы, и 1130 реактивных систем залпового огня. Кроме того, российские войска выпускают до 10 000 снарядов ежедневно, тогда как украинская армия из-за недостатка боеприпасов может использовать только около 1800 снарядов в день.

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Для Украины важно нейтрализовать российскую артиллерию, иначе ее войска окажутся под постоянным обстрелом. Именно артиллерия позволяет российским войскам, в частности наемникам, осужденным и мобилизованным, медленно продвигаться в Донецкой области, несмотря на значительные потери. Однако Украине не хватает ресурсов для решающей атаки на артиллерийское преимущество России, в частности ударной авиации.

Другой подход

Западные и украинские эксперты предлагают другой подход: вместо уничтожения пушек на поле боя попытаться прекратить их производство. Исследователи изучили сложную цепь поставок, которая обеспечивает российскую артиллерию, требующую большого количества боеприпасов и быстро изнашивающую стволы.

"Обеспечение отсутствия у России доступа к боеприпасам и новым стволам для пушек должно стать приоритетом, поскольку ее цепи поставок достаточно уязвимы", - говорится в отчете аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) и Open Source Center.

Авторы предлагают сосредоточиться на санкциях, касающихся цепи поставок артиллерии, а не только на передовых технологиях, таких как микроэлектроника:

"Тысячи тонн хромовой руды гораздо сложнее тайно перевезти в страну, чем несколько тысяч микрочипов. Хром является важным компонентом для производства артиллерийских стволов".

Россия, имея огромные природные ресурсы и оборонно-промышленную базу советских времен, самодостаточна во многих военных аспектах. Однако эксперты RUSI указывают на две важные сферы, где Россия зависит от импорта: оборудование для производства стволов и боеприпасов. До 2022 года страна полагалась на импорт станков с Запада, особенно имеющих числовое программное управление (ЧПУ). Хотя западные санкции с 2023 года ограничили поставки этого оборудования, Китай частично заполнил пробел. Тем не менее, российские производители традиционно отдавали предпочтение западным станкам из-за их высокого качества и точности.

Кроме оборудования, Россия импортирует около 55% высококачественного хрома для производства стволов и значительную часть хлопковой целлюлозы, используемой во взрывчатке. Санкции уже имеют определенное влияние. Например, казахстанская компания "Хлопкопром-Целлюлоза" сократила поставки целлюлозы для российских заводов, оказавшихся под санкциями, и теперь поставляет эту продукцию для нужд НАТО.

В общем, текущие западные санкции недостаточно сфокусированы и ограничены, чтобы существенно повлиять на российское оборонное производство. Отчет RUSI рекомендует сочетание экономических санкций и дипломатических усилий, направленных на прекращение поставок критических компонентов для российской артиллерии:

"Координация с дополнительными ресурсами для контроля и нарушения цепей поставок повысит шансы на успех".

Время важно

Однако вопрос остается: сколько времени понадобится санкциям, чтобы реально помочь украинской армии, которая уже сталкивается с многочисленными трудностями? Санкции действуют подобно стратегической бомбардировке: это косвенный способ помешать противнику получить оружие. Однако во время Второй мировой войны понадобились годы, чтобы авианалеты существенно повлияли на немецкую военную машину. Аналогично, российские компании будут пытаться обходить санкции с помощью таких стран, как Китай и Турция.

В итоге, санкции могут стать более эффективным инструментом, чем попытки уничтожить российскую артиллерию на поле боя. Для Украины лучшее оружие - то, которое не достигнет фронта.

Санкции против РФ не работают - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что уже введенных санкций достаточно, чтобы разрушить экономику Российской Федерации. Но эти санкции должны работать.

"Проблема в том, что их обходят. Есть страны, которые дают возможность их обходить. Есть энергетические санкции, которыми можно просто остановить энергетику Российской Федерации. Здесь надо объединение Соединенных Штатов, ЕС и не будем говорить конкретно - некоторых представителей Ближнего Востока. Они могут договориться и в разы уменьшить прибыль на энергетике Российской Федерации", - подчеркнул президент.

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