Еженедельник The Economist обнародовал редакционную статью, в которой доказывает, почему умиротворение Путина не принесет надежного мира.

Война в Украине продолжается уже четвертый месяц. Сейчас настал момент для того, чтобы Запад продемонстрировал единство и беспрецедентную поддержку Украине, а не робкие советы.

Об этом говорится в материале британского еженедельника The Economist.

Хотя поток оружия с Запада по-прежнему увеличивается, а американский Конгресс только что одобрил пакет помощи в размере 40 млрд долларов, все чаще звучат разговоры о необходимости рассмотреть возможность прекращения огня и мирных переговоров. Некоторые намекают, что война закончится быстрее, если Путину предложить какой-то выход, который бы позволил ему не опозориться перед российской аудиторией.

Издание пишет, что аргументы в пользу этого решения звучат привлекательно: никто не хочет бесконечной войны. Скорейшее ее завершение спасет немало человеческих жизней и то, что осталось от экономики Украины, не говоря уже о смягчение мирового продовольственного кризиса. Однако наивно думать, что Путин готов обеспечить долгосрочный мир.

В статье отмечается, что президент Зеленский совершенно прав, когда призывает западных союзников, как они неоднократно делали с самого начала конфликта, отправить более качественного оружия, чтобы его страна могла дать отпор захватчикам. В то же время он выразил свою обеспокоенность тем, что Запад до сих пор не выступает единственным ядром в своей поддержке Украины.

Мир ждет большая опасность, если агрессия Путина будет вознаграждена; то есть, если ему удастся сохранить захваченные им земли.

Издание погружает читателей в 2014-й, когда при незначительной практической поддержке Запада Украине фактически пришлось стоять в стороне, когда Россия аннексировала Крым, а затем поддержала захват сепаратистами восточной части Донбасса. Через восемь лет ничего не было возвращено, а Путин, подбодренный таким слабым ответом, решил откусить второй, и гораздо больший, кусок от страны, которая, как он неоднократно заявлял, является искусственным изобретением, созданным внешними силами, которые стремятся ослабить Россию изнутри.

Журналисты загадываются над вопросом: если Запад сейчас ослабит свою поддержку и подтолкнет его к преждевременным переговорам, каков будет результат? Награждение агрессора предложением перемирия, которое он может подать, как выигрыш будет поощрением быстро забыть данное им обещание и закрепить свои завоевания.

В дополнение, другие правители-деспоты мира, в частности глава КНДР Ким Чен Ын могли бы воспринять это как призыв, что подстрекательство к войне – выгодная и долгосрочная "инвестиция". Поэтому единственный путь – поддержать Украину в ее стремлении защитить свой суверенитет, пока дело не будет сделано.

Ранее сообщалось, что между США, Европой и Украиной продолжаются разногласия относительно того, как должна завершиться война. В их основе лежат фундаментальные дебаты о том, следует ли положить конец тридесятилетнему проекту интеграции России.

В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, Другие страны, преимущественно в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения главы Кремля.

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