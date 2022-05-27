Издание отмечает, что президент Зеленский в разные моменты озвучивал разные взгляды на то, как завершить войну, даже допускал возможный нейтральный статус Украины.

Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина расходятся во мнении относительно того, как должна завершиться война, развязанная Россией.

Об этом говориться в материале The New York Times.

Как отмечают корреспонденты американского издания, после трех месяцев "выдающегося единства" в ответ на российское вторжение, которое привело к снабжению Украины оружием и широкому спектру финансовых санкций, все больше заметен раскол во мнениях о том, что делать дальше.

В материале издания подчеркивается, что в их основе лежат фундаментальные дебаты о том, следует ли положить конец трехдесятилетнему проекту интеграции России. В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, другие страны, в основном в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения главы Кремля.

В то же время, по их мнению, амбиции Вашингтона за время войны выросли. То, что зарождалось как попытка сделать так, чтобы Россия не смогла одержать легкую победу над Украиной, изменилось, как только путинская армия начала совершать ошибку за ошибкой, не сумев взять Киев, а потом Харьков.

Администрация Байдена теперь видит шанс наказать российскую агрессию, ослабить Путина, укрепить НАТО и трансатлантический альянс, а также послать предостерегающий сигнал Китаю. Попутно она хочет доказать, что агрессия не должна награждаться территориальными приобретениями.

Глубинные расхождения во мнениях стали еще более очевидным во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, когда бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна пойти на переговоры с РФ, даже если от нее потребуются уступки.

Также отмечается, что "европейцы даже не пытаются" перекрыть импорт российского газа. Параллельно с этим Франция, Италия и Германия выражают беспокойство из-за возможного затягивания войны и опасаются ущерба для собственных экономик.

Издание подчеркивает, что особое значение будет иметь позиция президента Зеленского и его западных союзников, если начнутся реальные переговоры о прекращении конфликта.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не может себе позволить любой "Минск" и должна деоккупировать территории. Однако для этого необходимо определенное время, оружие, средства и мобилизация общества.

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