Молниеносное вторжение Украины в Россию не изменило ход войны, но политически имело значительное влияние.

Политика Запада позволяет Украине вести войну, но не выигрывать ее или выживать после нее. По словам президента Владимира Зеленского, вторжение Украины в Россию имело целью заставить Москву прекратить агрессию. Обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн пишет, что этот трюк разрушил представление о безысходности, но не изменил ход войны.

Это был сюрприз лета. В мрачной и смертоносной войне, которая грозила зайти в тупик, украинские войска 6 августа начали операцию, которой никто, и тем более российский агрессор, не ожидал: вторжение на территорию захватчика.

Удивленный дерзостью маневра, Кремль стал свидетелем капитуляции сотен своих призывников - по крайней мере тех, кто еще жив - которые должны были охранять границу, эвакуировали 200 000 мирных жителей и наблюдали за продвижением украинской армии. Почти месяц спустя киевские войска все еще в Курской области, где контролируют около 1200 квадратных километров российской территории.

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"Изменил ли этот переворот ход войны? Военно - нет. В то же время российские войска продолжали продвигаться на восток Украины. Стратегический город Покровск вот-вот падет, его население эвакуируют. Фронт снова разрушается, еще быстрее, чем под Бахмутом и Авдеевкой", - пишет Кауфманн.

Вместо того, чтобы начать полномасштабное контрнаступление, чтобы отразить украинское вторжение, Владимир Путин предпочел кроваво отомстить ракетным залпом по нескольким украинским городам.

Однако с политической точки зрения наступление Украины имеет преимущества. После провала контрнаступления в 2023 году, который был настолько широко разглашен, что россияне имели достаточно времени, чтобы подготовиться к нему, это неожиданное вторжение повысило украинский моральный дух и развеяло идею полного тупика. Украинская армия вернула инициативу. Это еще раз выявило уязвимые места российской разведки.

Наступление Украины также противоречит легенде о неисчерпаемой российской силе. И хотя Киеву безразличны российские территории, захваченные его войсками после 6 августа, поскольку, в отличие от России, Украина не проводит захватническую стратегию, это завоевание все равно может иметь вес в переговорах.

Страх эскалации конфликта

Президент Владимир Зеленский также привел дипломатическое обоснование вторжения. Целью, как он заявил 27 августа, было "заставить Россию прекратить войну". Не впервые украинский лидер поднимает тему прекращения конфликта; он часто намекал на это в последние месяцы, поскольку давление на переговоры также усиливалось в дискуссиях между западными экспертами и дипломатами.

В эссе журнала Internationale Politik Quarterly две известные немецкие исследовательницы Клаудия Мейджор и Яна Пульерин дают ужасную оценку баланса сил, благоприятного для России после двух с половиной лет полномасштабной войны. Такая ситуация, отмечают они, во многом связана с неспособностью стран-союзников предоставить Киеву военную помощь в необходимые сроки и объемы.

"Теперь стоит опасаться, что поддержка не только не стагнирует, но и уменьшится", - пишут они.

Они отмечают, что хотя США и Германия соглашаются ослабить Россию, они не хотят провоцировать ее поражение, поскольку они одержимы страхом эскалации конфликта. Предполагаемым результатом этого наблюдения является то, что "Украина, скорее всего, будет вынуждена прекратить войну на российских условиях - то есть, продиктованный мир или капитуляция" и сдать не менее 20% территории Украины, которая сейчас находится под российской оккупацией. Этот "худший сценарий" заставит Запад принять решение о защитных мерах для остальных 80% территории Украины до ее вступления в Европейский Союз и НАТО.

Членство в НАТО

В субботу в Праге президент Финляндии Александер Стубб напомнил на конференции Globsec по безопасности в Центральной Европе об условиях, при которых его страна, захваченная Иосифом Сталиным в 1939 году, наконец дала отпор советскому агрессору: пожертвовав 10% своей территории в 1944 году. Тогда Финляндия выбрала нейтралитет, гарантированный своей мощной национальной обороной, пока российское вторжение в Украину не побудило ее присоединиться к НАТО в 2023 году. Однако представить себе такое решение для Украины было бы иллюзорией. Финляндия и Швеция наконец решили присоединиться к НАТО, поскольку понимали, что экспансионистское безумие Путина не ограничится Донбассом.

Также в Праге президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что она убеждена, что "полномасштабная война России в Украине является для Европы поворотным пунктом, подобным 1989 году. Мы живем в другом мире, и мы вынуждены пересмотреть нашу политику и цели".

"Пусть ее услышат в Вашингтоне и Берлине! Эти два правительства, поддерживая Киев, остаются наиболее непокорными в отношении того, чтобы позволить Украине нанести оружие ударов по российским целям вглубь страны и интегрировать ее в НАТО. Такая политика позволяет Украине вести войну, но не выиграть ее или выжить после нее в состоянии безопасности", - пишет Кауфманн.

"Чтобы заставить Россию к миру, нужны эффективные инструменты", - настаивал Зеленский.

Но Вашингтон все еще переживает неопределенность выборов 5 ноября. Берлин потрясен подъемом ультраправых и пророссийских левых и позволяет своему министру финансов Кристиану Линднеру принимать решения о помощи Украине. Франция без правительства уже не говорит об Украине. Мир, в краткосрочной перспективе, устроил бы всех, но не стоит повторять ошибок 2014 года.

Война в Украине - Курская операция

В Курской области России происходят важные стратегические вещи, которые могут переломить ход развязанной против Украины войны, заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Российская армия постепенно будет стирать с лица земли часть Курской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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