Продолжится ли продвижение ВСУ вглубь страны-агрессора зависит от планов Генштаба.

Успех Курской операции заключался в эффекте неожиданности, который использовали Вооруженные силы Украины. Перед этим наступлением Украина провела мощную кампанию дезинформации, заставив врага поверить, что войска, которые подтянули к границе, нужны для обороны Сумской области. Об этом заявил "РБК-Украина" военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман.

"Этот эффект неожиданности можно сравнить с окном возможностей. Но оно может быть открытым 2-3 недели, дальше для врага уже этого эффекта нет. Поэтому он подтягивает силы, перегруппировывается, делает все необходимые действия, чтобы не дать возможности продвигаться дальше нашим войскам", - пояснил он.

По мнению Гетьмана, украинские войска пока не будут выходить из российских территорий.

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"Мы будем держать там наши войска и военную комендатуру. В частности чтобы обеспечить всем необходимым местное гражданское российское население. Чего россияне никогда не делали на наших территориях. Впрочем, мы должны это делать, согласно нормам международного права", - добавил эксперт.

Продолжится ли продвижение ВСУ вглубь страны-агрессора зависит от планов Генштаба. Недавно представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник заявил, что наши войска продолжают операцию и выполняют поставленные задачи.

"Дальше посмотрим, какие планы... Есть предположение, что мы хотим продвигаться вглубь до Курска непосредственно, или чуть ли не до Москвы. Скажем так, люди, которые высказывают такую информацию, они имеют на это право, но точно знают как будет на самом деле очень ограниченное количество людей", - убежден Гетьман.

Он отметил, что подобная секретность не напрасна, ведь благодаря этому не было утечки информации и операция удалась. Как пояснил эксперт, если много рассказывать об этой операции в различных источниках, россияне смогут лучше подготовиться.

"Сами россияне говорят о том, что до 60% разведданных они черпают из наших открытых источников. И это не потому, что кто-то "сливает" информацию. А потому, что кто-то одно сказал, кто-то - другое и они потом берут этот большой массив анализируют и делают определенные выводы", - говорит Гетьман.

Он заключает, что ВСУ очевидно "не будут просто так там находиться и ничего не делать".

Война в Украине - Курская операция

В Курской области России происходят важные стратегические вещи, которые могут переломить ход развязанной против Украины войны, заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Российская армия постепенно будет стирать с лица земли часть Курской области, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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