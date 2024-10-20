Он отметил, что это не в интересах Украины и не в интересах союзников, единственный, кто выиграет от этого - Владимир Путин.

Один из пунктов "Плана победы" президента Владимира Зеленского предусматривает возможность дислокации украинских войск в Европе после войны на замену войскам США. Однако по мнению американского конгрессмена, главы Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, это предложение неуместно и даже в чем-то опасно.

В интервью "Радио Свобода" Коннолли заявил, что это предложение выглядит как "политический пас" Дональду Трампу.

"Это щедрое предложение со стороны президента Зеленского... Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США - нам не надо слышать такого. США должны быть в Европе", - подчеркнул он.

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Конноли отметил: не надо поощрять США выходить из Европы, поскольку это не в интересах Украины и не в интересах союзников. Единственный, кто выиграет от такого хода - это Владимир Путин, уверен председатель ПА НАТО.

"Потому что мы - это средство противодействия, и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не значит, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас... Хорошо, я принимаю во внимание это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит", - убежден он.

Он также подчеркнул, что Путин своим решением вторгнуться в Украину сделал просчет почти на всех уровнях. Он намеревался войти маршем в Украину и установить свою власть в течение двух недель, но сейчас уже более двух с половиной лет украинское войско изматывает россиян.

"Владимир Путин думал, что его армия имела рост три метра, а на самом деле ее рост один метр, а их потери составляют 600 тысяч и они вынуждены даже импортировать северокорейских солдат", - подчеркнул Коннолли.

Также он напомнил, что война в Украине привела к тому, что даже такие давние нейтральные игроки в Европе, как Финляндия и Швеция, изменили свою позицию и они вошли в НАТО.

"Итак - за исключением всего этого - стратегия Путина была невероятно успешной...", - сыронизировал командующий ПА НАТО.

План победы Зеленского - украинская армия в Европе

Пятый пункт плана победы, рассчитанный на послевоенное время, предусматривает, что после окончания войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. И, по словам президента Украины, этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и гарантировать безопасность всей Европе.

Поэтому в случае согласия партнеров, после войны украинские войска могут заменить отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе.

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