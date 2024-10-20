Там заявили, что положительно относятся к идее присоединения Украины к НАТО, но есть один нюанс.

В плане победы в войне, который представил президент Владимир Зеленский, приглашение в НАТО стоит еще в первом пункте. Американский конгрессмен Джерри Коннолли, который уже второй раз возглавляет Парламентскую ассамблею Альянса объяснил, почему такое важное приглашение не выдают уже сейчас.

"Ну, сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем "неотвратимая тропа" к этому членству. Я понимаю определенную спешку и нетерпеливость со стороны украинцев - я бы хотел бы стать членом НАТО еще вчера", - отметил он "Радио Свобода".

По словам конгрессмена, сначала нужно решить проблему оккупации и присутствия российских войск в Украине. По его мнению, лучший путь движения вперед - это дождаться завершения войны, чтобы к Альянсу присоединилась вся территория страны, а не только какая-то ее часть.

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"Единственный ли это путь - возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - добавил Коннолли.

Он отметил, что президент США Джо Байден с симпатией относится к устремлениям Украины, в частности, и по вступлению в НАТО. Однако политик вряд ли прибегнет к конкретным действиям без консультаций с другими союзниками по НАТО. При этом, говорит конгрессмен, Байден сосредоточен на приоритетах.

"А самым первым приоритетом является завершение насилия, которое осуществляют россияне на украинских территориях. Давайте не терять фокуса внимания на этой приоритетной цели. Поддержка президента Зеленского, поддержка украинской армии, украинского народа, чтобы выиграть эту борьбу. И с моей точки зрения, это должна быть целая, вся Украина - с востоком Украины, югом Украины и Крымом", - подытожил он.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде презентовал украинцам план победы, первый пункт которого предусматривает приглашение нашей страны в НАТО.

Генсек Марк Рютте ответил, что Украина получит полноправное членство в Организации Североатлантического договора в надлежащее время.

Впоследствии Le Monde написало, что США готовы пригласить Украину в НАТО. Такую же позицию поддерживают Великобритания и Франция, а вот Германия - против.

Накануне министры обороны G7 приняли декларацию о членстве Украины в НАТО.

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