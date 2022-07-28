В этом вопросе канадский генерал лично прилагает много усилий для поддержки Украины.

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный обсудил с Начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром очередные поставки вооружения и техники.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, разговор состоялся в телефонном режиме 27 июля.

"Поблагодарил его и в его лице премьер-министра Канады и весь канадский народ за военную помощь нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии. Мы предметно обсудили ход и объемы очередных поставок вооружения и техники", - сообщил Залужный.

Он добавил, что генерал Эйр лично прилагает много усилий для поддержки Украины.

Напомним, также Залужный прокомментировал текущую ситуацию на фронте. По его словам, содержанию Украиной оборонительных рубежей и позиций способствовало своевременное прибытие М142 HIMARS, которые наносят прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и горючего.

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