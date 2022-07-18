Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, что удержанию Украиной оборонительных рубежей и позиций способствовало своевременное прибытие М142 HIMARS, которые наносят прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и горючего.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что ситуацию на фронте удалось стабилизировать: она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

Как сообщил Залужный в Telegram, во время сегодняшнего разговора он традиционно проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об оперативной обстановке.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, который способствовал удержанию нами оборонительных рубежей и позиций, стало своевременное прибытие М142 HIMARS, которые наносят прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива", - подчеркнул главнокомандующий.

Залужный добавил, что накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины они с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, онлайн-встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн-4" состоится 20 июля.

В настоящее время ВСУ имеют на вооружении 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов.

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