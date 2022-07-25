Своей супруге он посвятил отдельный пост.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал романтическое фото со своей женой Еленой.

24 июля девушка отпраздновала свой день рождения. Поэтому генерал не удержался и публично поздравил свою возлюбленную в соцсетях.

"С днем рождения, любимая. Люблю тебя", – написал Залужный на своей странице в Facebook.

Он добавил и фото с Еленой, на котором они сияют от счастья. Стоит отметить, что супруга Залужного обладает лучезарной улыбкой и кудрявыми волосами.

"Всех благ вашей семье. Будьте счастливы", "Солнечных дней и радостных улыбок", "Пусть осуществляются все мечты", "Пусть бог благословит вас", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее архивное фото главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного просто подорвало сеть. В молодости он был нереальным красавчиком, а с годами стал еще лучше. Именно под его руководством ВСУ дают героический отпор "второй армии мира".

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