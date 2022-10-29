Валерий Залужный поблагодарил США за военную помощь.

Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в Telegram, рассказав о своем телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Он отметил, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на таких ключевых задачах: освободить оккупированные территории, не допустить захвата врагом новых участков, а также обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Залужный добавил, что также речь идет о необходимости продолжения формирования и подготовке резервов для ведения будущих боевых действий.

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"Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - подчеркнул Залужный.

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