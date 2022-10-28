В результате нанесения ударов по врагу на временно захваченных территориях Запорожской области ранены до 110 оккупантов, количество погибших пока неизвестно.

Вооруженные силы Украины за текущие сутки нанесли поражение по 26 районам сосредоточения российских оккупантов, четырем складам боеприпасов, пункту управления.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения, военной техники и четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов и прочие важные военные объекты оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавляют в Генштабе, по уточненной информации, подтверждено поражения живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяное уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Раздоры ранено до 110 военнослужащих противника. Количество погибших оккупантами тщательно скрывается.

По данным Генштаба, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку.

"Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения. В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, с начала широкомасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 70 тысяч российских захватчиков. Кроме того Россия потеряла: