По словам главнокомандующего ВСУ, российские оккупанты бросали в бой элитные подразделения.

Этой зимой во время защиты Угледара в Донецкой области украинскими Силами обороны уничтожено 130 единиц техники российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

В частности, как отметил главнокомандующий ВСУ, командир самоходной артиллерийской установки CAESAR из 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" вместе с другими экипажами и расчетами проявили незаурядный профессионализм зимой во время обороны Угледара.

Залужный отметил, что тогда враг бросил в бой свои элитные подразделения, но ВСУ уничтожили более 130 единиц вражеской техники.

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Также главнокомандующий ВСУ процитировал командира САУ CAESAR, который отметил: "Поступил приказ - направление Угледара. Через несколько десятков минут мы прибыли на место и уже открыли огонь. Интенсивность стрельбы была высокой. Работали и днем, и ночью. Где-то в среднем 120-150 снарядов за сутки. И так десять дней".

Война в Украине-ситуация возле Угледара

Как сообщал УНИАН, в январе этого года враг не оставил попыток наступления вблизи Угледара в Донецкой области, однако понес значительные потери от Сил обороны и начинал отступать.

В феврале из-за провала наступления и потери российских оккупантов у Угледара "казачий отряд" врага отказывался идти в наступление. Этот отряд так называемых казаков был приставлен к 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

В марте для пополнения сил под Угледаром командиры российских оккупантов отозвали подчиненных из лечения и реабилитации.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли по меньшей мере 103 единицы военной техники, в том числе 36 боевых танков.

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