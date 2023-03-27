Хоть официально кадровые перестановки не комментируют, причина вполне очевидна.

Генерал-полковника армии РФ Рустама Мурадова сняли с должности командующего группировкой войск "Восток". Именно его называли "угледарским мясником" за бессмысленные лобовые штурмы украинского города.

Как сообщает ряд российских пабликов со ссылкой на информированные источники, официально об отставке Мурадова пока молчат, хоть причина вероятных кадровых решений более чем очевидна.

Генерал Мурадов попал под шквал критики так называемых "военкоров" и собственных коллег-оккупантов из-за "мясных штурмов" Угледара. Он отправлял колонны российской техники на минные поля, техника подорвалась, а остатки выжившего личного состава ликвидировали воины ВСУ.

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По данным "ВЧК-ОГПУ", источники критически комментировали тактику Мурадова под Угледаром. Потери были неоправданны успехами.

"Генерал Мурадов вообще без ограничений людей и технику сжигает на Угледарском направлении, но они не то что продвинуться не смогли, они даже в бои нормально не вступали: их каждый раз жгут на марше, или они сами минными полями едут", - комментировали информированный источник в начале марта.

Генерал-полковник Рустам Мурадов имеет звание "героя" РФ. За военные преступления в Украине 28 февраля 2022 года генерал попал под санкции ЕС и ряда других стран.

"Мясные штурмы" Угледара: что известно

Угледар Донецкой области казался оккупантам легкой добычей. Штурмом города руководил генерал Мурадов, который планировал захватить Угледар тактикой "мясных штурмов".

Однако трехнедельный штурм города стал крупнейшим танковым боем за время войны и обернулся для России болезненным провалом. Британская разведка подтвердила огромные потери армии РФ под Угледаром, опубликовав спутниковый снимок, где видно количество уничтоженной российской военной техники. Как выяснилось впоследствии, эта техника принадлежала 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии. Оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. В ВСУ подтвердили это.

Из-за огромных потерь родственники "двухсотых" уже были готовы к самосуду над генералом-мясником Мурадовым. Впоследствии некоторые подразделения отказались выполнять приказы высшего командования под Угледаром.

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