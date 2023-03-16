Сейчас агрессор значительно снизил свою активность на этом направлении.

Российская армия значительно ослабила усилия по атакам на Угледар после серии тяжелых поражений. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в своей утренней разведывательной сводке.

"За последнюю неделю попытки русских штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это следует за неоднократными, чрезвычайно дорогостоящими неудачными атаками в течение предыдущих трех месяцев", – говорится в сообщении.

Британцы отмечают, что одной из причин высоких потерь агрессора под Угледаром стало эффективное применение украинцами установок дистанционного минирования местности. С помощью системы RAAM защитники Угледара могли разбрасывать противотанковые мины на расстоянии до 17 км от самой установки.

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"В некоторых случаях Украина устанавливала мины даже позади наступающих российских частей, вызывая беспорядок, когда российская техника пыталась отступить", – отмечает британская разведка.

Британские аналитики также высказали предположение, что одной из целей несостоявшегося захвата Угледара было стремление российского Минобороны показать свою эффективность на фоне противостояния с "Группой Вагнера", которая имеет определенные успехи на Бахмутском направлении.

Штурм Угледара

В течение января-февраля российские войска предприняли несколько активных попыток штурмовать город Угледар, расположенный на стыке Запорожского и Донецкого фронтов. Штурмы проводила 155-я бригада морской пехоты, которая понесла здесь огромные потери.

Благодаря умелой тактике обороняющихся и неподготовленности атакующих российские войска в районе Угледара фактически повторили "подвиги" своих предшественников от февраля прошлого года, когда наступающих россиян жгли целыми колоннами "в одни ворота". По некоторым оценкам, зимняя битва за Угледар принесла россиянам самые крупные потери в бронетехнике за всю войну.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, в настоящее время у россиян нет никаких шансов захватить Угледар. Украинское командование сделало все необходимое, чтобы город стал неприступной крепостью.

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