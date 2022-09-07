Генералы считают, что мир должен сделать все, чтобы предотвратить этот сценарий.

Мир должен воспользоваться "всем арсеналом средств", чтобы предотвратить возможную попытку РФ использовать в войне против Украины тактическое ядерное оружие (ТЯЗ).

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского для "Укринформа".

Как отметили генералы, на принятие ключевых решений по поставкам Украине оружия влияют два "существенных" фактора:

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"абсолютное большинство" людей в мире не понимают гигантских масштабов этой войны, и она остается для них "лишь призрачной реальностью мировых войн прошлого столетия";

прямая угроза применения русскими ТЯЗ.

Залужный и Забродский заявляют, что Россия настолько уверена в своей безнаказанности, ведь обладает ядерным оружием. Использование ТЯО "станет уже не только угрозой мирному существованию Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом поистине мирового масштаба".

Как отмечают генералы, "трудно представить, что даже ядерные удары позволят РФ сломать волю Украины к сопротивлению".

"Но нельзя игнорировать угрозу, которая возникнет для всей Европы. Нельзя также полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже прямо просматривается перспектива Третьей мировой войны", – указано в статье.

"Любые попытки практических шагов по применению ТЯО должны быть приостановлены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира", – резюмировали они.

Как сообщал УНИАН, Залужный и Забродский уверены, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Сейчас ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного русскими, ни других войн в ХХІ веке.

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