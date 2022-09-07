Оккупанты потеряют огромную военную инфраструктуру, но через некоторое время восстановят утраченные материальные ресурсы.

Крым был и остается основой для линий коммуникаций на южном стратегическом фланге российской агрессии. Потеря контроля над полуостровом значительно повлияет на ход войны, но эффект будет временным в военном плане.

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского для "Укринформа".

За годы аннексии россияне превратили Крым в военную базу. Как отмечают генералы, территория полуострова позволяет размещение значительных группировок войск и запасов материальных средств. Наконец, в Крыму – главная база Черноморского Флота и сеть аэродромов для нанесения авиационных ударов практически на всю глубину территории Украины. Отдельные аналитики склоняются к мнению, что именно контроль над территорией полуострова Крым является центром притяжения для российских сил в этой войне.

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"Допустим, ВС Украины достигли полного успеха в кампании 2023 года и овладели полуостровом Крым. Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха переоценить трудно. Вместе с тем, по-другому можно оценивать военное значение такой победы. РФ теряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, вероятнее всего, значительное количество личного состава и техники. В то же время, ничто не может существенно помешать болезненному но вполне реальному перебазированию Черноморского флота в военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов. Подобное можно предположить и для использования российской авиацией, например, аэродромов Приморско-Ахтарск и Ейск. Потеря значительного количества запасов материальных средств для ВС РФ будет иметь лишь временный эффект. Потери в личном составе и технике, по меньшей мере, в плане численности, россияне со временем могут пополнить", - пишут генералы.

По словам Залужного и Забродского, после 2023 года, можно вести речь "лишь о новом этапе противостояния с другими исходными данными и перспективами, но опять же – продолжающийся конфликт, потери жизней, затраты ресурсов и до конца неопределенный конечный результат".

Как сообщал УНИАН, Залужный и Забродский уверены, что война России против Украины продолжится в 2023 году. Сейчас ситуация на фронте не укладывается в рамки ни блицкрига, задуманного русскими, ни других войн в ХХІ веке.

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