Уже даже враги говорят об этом, а НАТО все отказывается слышать.

Сегодня, 11 марта, прошел брифинг с участием трех пленных российских летчиков. Как ранее передавал УНИАН, один из них, Максим Криштоп, признался, что получил прямой приказ бомбить жилые дома Харькова. Он увидел цель, но все равно совершил преступную бомбардировку мирного населения. На брифинге летчик также поделился мнением касательно закрытия неба. По словам Криштопа, это поможет как можно быстрее закончить войну в Украине, которую развязал нацист Путин со своими прихвостнями.

Вопрос пленному оккупанту задал иностранный журналист. Он попросил поделится мнением касательно просьбы украинских властей к НАТО закрыть небо над страной в связи с российским вторжением и бомбардировками городов.

Криштоп ответил на вопрос следующими словами: "Я считаю, что это будет способствовать быстрейшему и скорейшему завершению этого конфликта".

Хоть в чем-то пленный летчик прав. А тем временем США даже не могут согласовать отправку Украине самолетов. По мнению Штатов, передача МиГ-29 не особо поможет нашей авиации.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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