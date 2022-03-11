Российский летчик утверждает, что успел выполнить три боевых вылета.

Сбитый и плененный российский летчик, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка РФ Максим Криштоп рассказал, что боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине пришло 23 февраля, за сутки до нападения РФ.

Такую информацию он озвучил во время брифинга, который транслировало агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Криштопа, первый боевой полет он выполнил 24 февраля 2022 года, наносил удары по Балаклее фугасно-авиационными бомбами. Второй боевой полет состоялся 3 марта, целью была колонна бронетехники в районе населенного пункта Изюм Харьковской области.

"Третий боевой полет я выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб... В процессе выполнения боевой задачи, я понял, что целью являются не военные объекты, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я все выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины", - рассказал сбитый российский летчик.

"Осознаю и признаю чудовищные преступления, совершенные мной. Хочу попросить прощение у всего украинского народа за ту беду. Что мы им принесли. Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И к тому, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа", - подытожил он.

Ранее в сети появилось еще одно видео допроса взятого в плен пилота российского истребителя, которого вечером 6 марта сбили над Харьковом.

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