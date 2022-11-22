Боевик издевался над военными и гражданскими на украинском Донбассе.

Украинские воины ликвидировали боевика Саида Закаева "Малого" из Грозного (Чечня). Он воевал на украинском Донбассе с 2014 года.

Как отмечается в досье Закаева на сайте "Миротворец", он издевался над украинскими военнопленными и гражданскими.

О ликвидации Закаева сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на некрологи в российских соцсетях.

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"Наконец закончил турне и демобилизовался. Саид Закаев "Малой" из Грозного. Гори в аду, мразь", - отметил Штефан.

Потери РФ в Украине: что известно

По данным аналитиков, российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла как минимум 8044 единиц техники. При этом 4927 единиц техники было уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено и 2619 захвачено.

Кроме того, по состоянию на 21 ноября общие боевые потери россиян с 24 февраля ориентировочно составили около 84 600 человекдо, а за минувшие сутки - 390 человек.

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