Теперь россиянам начали рассказывать, что Путин в Украине воюет против ЕС и НАТО.

Под влиянием военных неудач в войне против Украины Россия меняет свою пропаганду.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Там отметили, что имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, российская армия несет от защитников Украины катастрофические потери и поражения. "Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Евросоюза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это умалит позор от проигрыша более могущественному противнику", - говорится в сообщении.

Так, по информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

"Пропагандисты страны-оккупанта теперь будут промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора", - отметили в разведке.

Как сообщал УНИАН, социолог Игорь Эйдман выразил мнение, что российские пропагандисты даже "переплюнули" своего учителя Геббельса в том нелепии, которое они говорят обществу о событиях в Украине.

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