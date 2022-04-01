Известно, что россияне забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для станции.

Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает, в частности, системы контроля и мониторинга радиационных показателей.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова директора Чернобыльской АЭС Валерия Сейды.

"Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает. Также в штатном режиме работают все системы контроля и мониторинга радиационных показателей", - сообщил Сейда.

Отмечается, что сейчас на территории ЧАЭС нет ни одного российского военного: они покинули станцию 31 марта до 20:00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.

По поводу состояния станции после освобождения персонал пока не может оценить потери.

"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было, мы пока сказать не можем", - рассказал директор ЧАЭС.

Он добавил, что станция в целом работает в штатном режиме. Это касается как объекта "Укрытие", так и хранилищ отработанного топлива.

Захват ЧАЭС: что происходило

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину поступила информация о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала получать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. Несколько раз внешнее питание восстанавливали работники "Укрэнерго", однако оккупанты снова его обрывали.

После более трех недель, вечером 20 марта, удалось провести частичную ротацию персонала.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС. Перед уходом оккупанты мародерствовали на ЧАЭС: украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Кроме того, они забрали с собой пленных нацгвардейцев.

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