Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 районов сосредоточения личного состава противника и склад горюче-смазочных материалов.

Защитники Украины продолжают "крошить" оккупантов. За минувшие сутки они нанесли врагу немалые потери.

В Генштабе рассказали о новых ударах по рашистам. Так, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Кроме этого, рашисты получили 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Хорошо поработали и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины. За минувшие сутки они поразили:

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2 пункта управления,

8 районов сосредоточения личного состава противника,

склад горюче-смазочных материалов.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины", - добавили в Генштабе.

Кроме этого сообщается, что за минувшие сутки защитники Украины отбили атаки рашистов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Новые потери РФ: последние новости

Вчера УНИАН сообщал, что Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы. Кроме этого, по состоянию на 14 декабря, потери РФ на войне пересекли очередную черту, в ад отправились уже 96 тысяч рашистов.

Также известно, что в Бердянске партизаны оставили казармы оккупантов без света. Они осуществили подрыв трансформаторной подстанции и опоры ЛЭП. Между тем "вагнеровцы" провалили штурм под Бахмутом, даже в РФ признали ликвидацию 17 боевиков.

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