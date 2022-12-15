Защитники Украины продолжают "крошить" оккупантов. За минувшие сутки они нанесли врагу немалые потери.
В Генштабе рассказали о новых ударах по рашистам. Так, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Кроме этого, рашисты получили 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Хорошо поработали и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины. За минувшие сутки они поразили:
- 2 пункта управления,
- 8 районов сосредоточения личного состава противника,
- склад горюче-смазочных материалов.
"Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины", - добавили в Генштабе.
Кроме этого сообщается, что за минувшие сутки защитники Украины отбили атаки рашистов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.
Новые потери РФ: последние новости
Вчера УНИАН сообщал, что Силы обороны Украины готовятся к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы. Кроме этого, по состоянию на 14 декабря, потери РФ на войне пересекли очередную черту, в ад отправились уже 96 тысяч рашистов.
Также известно, что в Бердянске партизаны оставили казармы оккупантов без света. Они осуществили подрыв трансформаторной подстанции и опоры ЛЭП. Между тем "вагнеровцы" провалили штурм под Бахмутом, даже в РФ признали ликвидацию 17 боевиков.