Она также отметила, что всегда о сексуальных преступлениях уже в процессуальной плоскости происходит очень много дел непосредственно после окончания войны, когда жертвы уверены в своей безопасности.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире информационного телемарафона сообщила, что зафиксированы факты изнасилования бабушки и детей во время оккупации в Бородянке.

"Люди пережили страшные трагедии, люди до сих пор находятся там, где им страшно... Если бы мы говорили о сексуальном насилии, мы знаем оперативным путем, что оно есть. Причем сексуальные преступления не только над женщинами, и над мужчинами! Сегодня по Бородянке зафиксирован факт изнасилования бабушки! Детей!", - сказала генеральный прокурор.

Она также отметила, что всегда о сексуальных преступлениях уже в процессуальной плоскости происходит очень много дел непосредственно после окончания войны, когда жертвы уверены в своей безопасности.

"Жертвы запуганы, жертвы боятся говорить! У нас некоторые жертвы на Западной Украине, некоторые жертвы уже за рубежом. Они общаются только с теми неправительственными организациями и священниками, которым они доверяют. Поэтому, конечно, мы будем отрабатывать это максимально в чувственном пространстве. Но это не история, что должна быть следственная женщина, это история о том, что должен быть только один допрос, чтобы жертву постоянно "не дергать"... Это история о том, чтобы подготовить ее (жертву сексуального насилия - УНИАН) морально и предоставить ей реабилитацию... ",- подчеркнула Венедиктова.

Она также подчеркнула, что сексуальные преступления во время войны – это так же военные преступления, которые не имеют срока давности привлечения к ответственности.

Напомним, сегодня в Бородянке достали 26 тел погибших мирных жителей. По данным генпрокурора, сейчас количество жертв среди гражданского населения будет трудно предсказать.

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