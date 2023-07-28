Оккупанты повышают риски и нарушают все лицензии, которые выдает атомный регулятор Украины.

Россияне, которые оккупировали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, разогрели один атомный энергоблок до параметров его запуска, что повышает риски ядерной опасности, заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона.

По его словам, станция продолжает быть военной базой россиян. Оккупационное руководство ЗАЭС не выполняет требования "Энергоатома" и государственного ядерного регулятора Украины по выводу всех энергоблоков в режим "холодного останова".

"Четвертый энергоблок переведен в горячее состояние, а пятый - в холодное. Это значит, что энергоблок разогрет до нормальных параметров и из такого состояния дальше можно запустить реакторы, если была бы такая возможность у рашистов. На сегодня у них нет таких возможностей из-за того, что не хватает линий, другие нарушены", - пояснил Котин.

Он добавил, что уцелевших электролиний не достаточно, чтобы передавать выработанное энергоблоком электричество, в случае если россияне захотели бы его запустить.

"В горячем состоянии он (четвертый энергоблок - УНИАН) забирает электроэнергию от энергосистемы Украины, за счет этого работают насосы, которые греют вожу. Из этой воды в первом контуре производится пар, и он затем используется для собственных нужд ЗАЭС", - отметил руководитель "Энергоатома".

Но, по его мнению, такое использование энергоблока выходит за пределы обеспечения условий безопасной работы станции. Таким образом, россияне повышают риски и нарушают все лицензии, которые выдает атомный регулятор Украины.

Котин выразил надежду, что Запорожская атомная станция будет освобождена до зимы. Однако, пока все пути к ней заминированы.

"Станция действительно заминирована, и мы об этом давно знаем. Они заминировали все подходы и все подъездные пути, и саму площадку станции. Сейчас это увидело даже МАГАТЭ и в официальных отчетах фактически предоставило эту информацию", - добавил он.

Ситуация на ЗАЭС - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, эксперты МАГАТЭ наконец обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.

Мины находились в запрещенной зоне, куда не имеет доступа обслуживающий персонал станции, они были направлены "в сторону" от площадки.

24 июля российские оккупанты перевели реакторный блок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячего останова", в то время как в настоящее время он может безопасно работать только в состоянии "холодного останова".