Возник риск ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования энергоблока и отсутствия регламентного техобслуживания.

Российские оккупанты перевели реакторный блок №4 Запорожской атомной элетростанции в состояние "горячая остановка", в то время как в настоящее время он может безопасно работать только в состоянии "холодная остановка".

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". "Сегодня, 24 июля 2023 года, несмотря на требования Госатомрегулирования и ГП "НАЭК "Энергоатом" на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции во исполнение приказа нелегитимного руководства перевели энергоблок №4 в состояние "горячая остановка". Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодная остановка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подрыва Россией 6 июня плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки Запорожской атомной станции охлаждающей водой. Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители "Росатома" об этом знают.

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"А значит, это является несомненным риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования", - пояснили в Энергоатоме.

В связи с совершением противоправных действий, содержащих признаки состава уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 267 УК Украины ("Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами") и ст. 274 УК Украины ("Нарушение правил ядерной или радиационной безопасности"), а также ст. 14 ("готовка к преступлению") и ст. 258 ("Террористический акт") УК Украины президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин обратился в офис Генерального прокурора Украины.

Котин подчеркнул, что оккупанты в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию станции, сознательно и намеренно нарушают нормы украинского и международного законодательства.

Также президент ГП "НАЭК "Энергоатом" обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ принять меры воздействия на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодная остановка" и распространить соответствующую ноту среди стран-членов Агентства.

Ситуация на Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые мониторят ситуацию на Запорожской атомной электростанции, еще 13 июля заявили, что оккупанты планируют перевод 4-го реакторного блока из холодной остановки в горячую.

В МАГАТЭ информировали, что после этого 5-й энергоблок будет переведен на холодную остановку для проведения профилактических работ, которые возможны только при холодной остановке.

В то же время агентство призвало оккупационное руководство ЗАЭС исследовать возможность установки наружного котла для выработки необходимого пара, чтобы перевести все энергоблоки в состояние холодной остановки.

Сообщалось, что два основных водоема для охлаждения реакторов имеют стабильный уровень воды, который снижается на 1-2 см за сутки из-за испарения и использования. В целом станция имеет достаточно воды на несколько месяцев.

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