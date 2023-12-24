По мнению военного эксперта Дэвида Экса, БМП с их солдатами-манекенами представляют одну из самых странных тайн 22-месячной войны России против Украины.

Российская армия посадила целый отряд того, что похоже на кучу муляжей, на БМП и покатила их к линии фронта возле Белогоровки в Луганской области. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, никто точно не знает ответа о целях, которые стремится достичь РФ благодаря этому шагу, при этом "БМП с их "фальшивыми" солдатами — каждый в зеленой форме российской армии — представляют одну из самых странных тайн 22-месячной войны России против Украины".

Экс предполагает, что россияне надеялись, что манекены привлекут внимание беспилотников, которые повсюду, почти все время, над линией фронта в Украине протяженностью 600 миль.

Видео дня

"Обе стороны ... уже развертывают машины-приманки и самолеты-приманки, чтобы заманить вражескую артиллерию и ракеты. Почему бы также не развернуть солдат-приманок для травли дронов? В любом случае, по меньшей мере две БМП, которые везли фальшивых солдат, были подбиты, не добравшись до места назначения", - констатирует эксперт.

Он отмечает, что 81-я бригада украинской армии в конце концов взорвала застрявшие муляжи БМП и их искусственный человеческий груз гранатометными беспилотниками.

"Но посчитать стоимость есть смысл. Беспилотная граната стоит всего несколько долларов. Более дорогой вариант ударного беспилотника, двухфунтовый FPV с фунтом взрывчатки, может стоить 500 долларов. Манекен стоит 50 долларов на Amazon.com - и украинцы взорвали их около 10, а также пару БМП стоимостью много миллионов долларов. Неясно, выжили ли экипажи БМП из трех человек после поражения", - говорится в статье.

Экс утверждает, что даже российская армия не охотно рискнет шестью настоящими людьми вместо того, чтобы "развернуть кучу фальшивых людей, чтобы обманом заставить украинцев потратить, в лучшем случае, несколько беспилотников стоимостью несколько тысяч долларов".

Муляжи в войне РФ с Украиной

Россия потратила сотни ракет и БПЛА на уничтожение муляжей украинской военной техники. Точные копии украинских гаубиц Д-20, американских гаубиц М777, минометных установок, радиолокационных станций, средств ПВО и многих других образцов военной техники массово создаются внутри скрытого от глаз посторонних небольшого ангара с единственной целью: быть уничтоженными как можно скорее.

Вас также могут заинтересовать новости: