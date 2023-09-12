Точные копии техники ВСУ создаются специалистами "Метинвеста" с единственной целью: быть уничтоженными как можно быстрее.

Россия уже потратила сотни дорогостоящих ракет и беспилотников на уничтожение макетов-приманок в виде украинской военной техники, изготовленных для ВСУ предприятиями группы компаний "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова.

Как говорится в материале CNN, точные копии украинских гаубиц Д-20, американских гаубиц М777, минометных установок, радиолокационных станций, средств ПВО и многих других образцов военной техники массово создаются специалистами "Метинвеста" внутри скрытого от глаз посторонних небольшого ангара с единственной целью: быть уничтоженными как можно быстрее.

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря", – пояснил CNN представитель "Метинвеста" Рината Ахметова.

По его словам, до войны компания была крупнейшей металлургической группой Украины, но не занималась производством оружия. На самом деле, она до сих пор этого не делает, поскольку ее единственное вторжение в мир вооружений – это удивительно реалистичная линейка ложных целей, которые не выполняют никаких военных функций и обходятся сравнительно недорого.

Как поясняет представитель "Метинвеста", эти макеты создаются для достижения двух целей: спасти жизни украинских воинов и обманом заставить россиян растратить свои собственные, очень дорогие дроны-камикадзе, снаряды и ракеты – сотни поступивших на фронт муляжей военной техники мгновенно стали мишенью для россиян.

Чтобы достичь поставленных задач, при создании макетов-приманок важно было найти баланс в выборе материалов, дополняя дешевую фанеру, которая не дает нужной тепловой сигнатуры, чтобы обмануть российские радары и дроны с тепловым наведением, достаточным количеством металла, чтобы они "купились" на уловку.

"Война обходится дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели намного дешевле", – объясняет представитель "Метинвеста".

Например, настоящая 155-мм гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, тогда как изготовление копии "Метинвеста" обходится менее чем в 1000 долларов. При этом уничтожение с помощью беспилотника последней обходится российским силам во столько же, сколько уничтожение реальной.

По его словам, изначально приманки были довольно грубыми. Когда началась война, сотрудники компании бросились изготавливать копии для отправки на передовую, чтобы Украина выглядела лучше вооруженной, чем она была на самом деле. Но по мере того, как война затягивалась, а оружие, прибывающее в страну, становилось все более совершенным, то же самое происходило и с приманками "Метинвеста".

Успех каждого типа приманок измеряется тем, как долго они остаются целыми: если один из вариантов сохраняется слишком долго, дизайнеры компании возвращаются к чертежной доске. В результате каталог ее поддельного оружия становится впечатляюще длинным и разнообразным.

"Мы считаем не количество изготовленных ложных целей, а количество уничтоженных, и это для нас главное. Чем скорее наши ловушки будут уничтожены, тем лучше для нас", – пояснил CNN собеседник из "Метинвеста".

На данный момент, по его словам, многие сотни макетов уже уничтожены, и компания изо всех сил пытается удовлетворить потребности армии в них.