Вражеский большой десантный корабль небоеготовный, отметил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, - это известный уже "Оленегорский горняк", сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя вчерашнюю информацию от партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" насчет БДК. "Корабль находится сейчас в Севастопольской бухте, это мы можем подтвердить. А что касается его возможного участия в мероприятиях обороны акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он сможет делать вряд ли. Потому что это очень известный нам всем большой десантный корабль 755 проекта "Оленегорский горняк". Который, конечно, сейчас немножко не б/г (небоеготовый, - Ред.), как у нас говорят в Вооруженных силах. Потому что он после полученных в прошлом сезоне повреждений находится в ремонте. И, скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда притащили. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит", - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что это уже проверенная информация, это тот самый корабль. "Замаскировать такой большой корабль как проекта 755 невозможно", - подчеркнул спикер. По словам Плетенчука, по состоянию на сейчас этот БДК должен пройти соответствующие ремонтные мероприятия, после этого будут еще некоторые процедуры согласно протоколу.

Видео дня

"И уже там может быть когда-то он вернется на боевое дежурство. Но учитывая, что у него повреждения были достаточно существенные, то в ближайшей перспективе мы его вряд ли увидим при выполнении подобных задач", - подчеркнул Плетенчук.

Насчет ситуации в Черном море спикер ВМС сообщил, что по состоянию на сейчас в акватории находятся четыре вражеских корабля, из них два - это носители крылатых ракет, это подводные лодки проекта "Варшавянка". У них на борту может быть до четырех ракет и всего может быть до восьми.

Плетенчук добавил, что в последнее время россияне выводят в море примерно 10 единиц своего флота и это делается как с целью выполнения учебно-боевых задач, то есть обучения личного состава, так и для рассредоточения корабельного состава, чтобы он не собирался в одном месте, в одной локации по "понятным причинам".

"Кроме того, они выполняют задачи по ведению разведки, охраны пунктов базирования. То, что в море находится какое-то количество кораблей - не говорит о том, что завтра они начнут двигаться в сторону нашего побережья", - отметил спикер.

Идет война в Украине - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш" вчера, 24 января, сообщили, что в Севастополь передислоцирован большой десантный корабль проекта 775. По их данным, после прибытия в гавань, корабль разворачивали и накрывали маскировкой. В "Атеше" предположили, что вскоре корабль будет выполнять боевое дежурство.

Поврежден ВДК "Оленегорский горняк" - что известно

В ночь на 4 августа 2023 года надводный украинский дрон повредил этот корабль в базе Новороссийска (РФ). Корабль получил пробоину в машинном отделении и начал тонуть. Катерами россияне отбуксировали его к берегу.

По данным британской разведки, повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" стало значительным ударом по российскому Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

Вас также могут заинтересовать новости: