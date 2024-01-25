Большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, - это известный уже "Оленегорский горняк", сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя вчерашнюю информацию от партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" насчет БДК. "Корабль находится сейчас в Севастопольской бухте, это мы можем подтвердить. А что касается его возможного участия в мероприятиях обороны акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он сможет делать вряд ли. Потому что это очень известный нам всем большой десантный корабль 755 проекта "Оленегорский горняк". Который, конечно, сейчас немножко не б/г (небоеготовый, - Ред.), как у нас говорят в Вооруженных силах. Потому что он после полученных в прошлом сезоне повреждений находится в ремонте. И, скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда притащили. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит", - сказал Плетенчук.
Он подчеркнул, что это уже проверенная информация, это тот самый корабль. "Замаскировать такой большой корабль как проекта 755 невозможно", - подчеркнул спикер. По словам Плетенчука, по состоянию на сейчас этот БДК должен пройти соответствующие ремонтные мероприятия, после этого будут еще некоторые процедуры согласно протоколу.
"И уже там может быть когда-то он вернется на боевое дежурство. Но учитывая, что у него повреждения были достаточно существенные, то в ближайшей перспективе мы его вряд ли увидим при выполнении подобных задач", - подчеркнул Плетенчук.
Насчет ситуации в Черном море спикер ВМС сообщил, что по состоянию на сейчас в акватории находятся четыре вражеских корабля, из них два - это носители крылатых ракет, это подводные лодки проекта "Варшавянка". У них на борту может быть до четырех ракет и всего может быть до восьми.
Плетенчук добавил, что в последнее время россияне выводят в море примерно 10 единиц своего флота и это делается как с целью выполнения учебно-боевых задач, то есть обучения личного состава, так и для рассредоточения корабельного состава, чтобы он не собирался в одном месте, в одной локации по "понятным причинам".
"Кроме того, они выполняют задачи по ведению разведки, охраны пунктов базирования. То, что в море находится какое-то количество кораблей - не говорит о том, что завтра они начнут двигаться в сторону нашего побережья", - отметил спикер.
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Как сообщал УНИАН, в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш" вчера, 24 января, сообщили, что в Севастополь передислоцирован большой десантный корабль проекта 775. По их данным, после прибытия в гавань, корабль разворачивали и накрывали маскировкой. В "Атеше" предположили, что вскоре корабль будет выполнять боевое дежурство.
Поврежден ВДК "Оленегорский горняк" - что известно
В ночь на 4 августа 2023 года надводный украинский дрон повредил этот корабль в базе Новороссийска (РФ). Корабль получил пробоину в машинном отделении и начал тонуть. Катерами россияне отбуксировали его к берегу.
По данным британской разведки, повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" стало значительным ударом по российскому Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.