В Черном море наблюдается в последнее время существенное сокращение носителей калибров, возможно из-за нарушенной логистики.

В Военно-Морских силах Украины убеждены, что шансы возвращения на боевые дежурства у большого десантного корабля "Оленегорский горняк"в ближайшие месяцы очень небольшие. Об этом в эфире телемарафона единых новостей рассказал спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Из той информации, что мы имеем, шансы небольшие у этого корабля вернуться в свой Северный флот, с которого он пришел в Черное море для того, чтобы вместе с другими 6-ю кораблями, которые зашли, и еще 7 ВДК (большой десантный корабль), которые уже были в акватории, захватывать южное побережье Украины. Но по состоянию на сейчас видим, что шансов вернуться у него очень мало", - заявил капитан.

По его словам, ремонт таких крупных кораблей как "Оленегорский горняк", который близок по масштабу к крейсеру "Москва", который уже давно затоплен, очень продолжителен по времени и требует наличия соответствующих производственных мощностей.

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"То, что это будет не завтра, не послезавтра и даже не через месяц – это факт... в целом государственный заказ в Рф для флота выполняется процентов на 30-35. С опозданием лет в 10. Соответственно, производственные мощности не на том уровне, на котором им бы хотелось, оборудование изношено на 70% в среднем по корабелестроению в РФ", - сказал Плетенчук.

Что касается будущих целей Сил обороны в море, он сказал: "Нас все интересует! Особенно то, что сейчас находится на нашей территории в оккупированном Крыму. Все интересует, что заходит в наши территориальные воды".

Он напомнил, что еще 20 июля было объявлено предупреждение Украиной о запрете на судоходство в Керченском проливе.

"Но оккупанты, как всегда, не соблюдают законные требования Украины по этому поводу. Керченский пролив - является нашей морской зоной согласно международному законодательству. К сожалению, россияне этого не поняли. Поэтому история должна повторяться", - подчеркнул Плетенчук.

Говоря об актуальной ситуации в акватории Азовского и Черного морей он сказал, что в целом она сейчас более или менее спокойна.

"Сейчас в Черном море находится 5 единиц (вражеских кораблей). Это относительно немного. Среди них один носитель крылатых ракет. Это подводная лодка, на борту которой может быть 4 ракеты. То есть количество уменьшено. Может это связано с логистикой крымской, может с другими проблемами. Но мы видим существенное сокращение снаряженных морских платформ с "Калибрами", - отметил Плетенчук.

В то же время, по его словам, активны сейчас в море пограничники РФ.

"Уже несколько недель и их в море находится более 10 одновременно. В основном они охраняют Керченский пролив", - сказал Плетенчук.

Повреждение ВДК "Оленегорский горняк": что известно

Как известно, ВДК "Оленегорский горняк" был поврежден дроном в базе Новороссийска (РФ) в ночь на 4 августа. Корабль получил пробоину в машинном отделении и начал тонуть. Катерами россияне отбуксировали его к берегу и надеются отремонтировать.

Британская разведка заявила, что повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" стало значительным ударом по российскому Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

Успешные удары по кораблям РФ создали предпосылки и для разблокирования портов Украины, вовлеченных в "зерновое соглашение". Без разблокировки портов Украина не сможет возродить экономику даже в том виде, в котором она была до войны, отмечают представители бизнеса.

По словам капитана I ранга запаса ВМС Украины Андрея Рыженко, чтобы потопить ЧМ РФ, Украине нужно минимум несколько сотен дронов-камикадзе.

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