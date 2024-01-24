Вероятнее всего, в скором времени это корабль выйдет на боевое дежурство.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" зафиксировало прибытие большого десантного корабля в Севастополь. Об этом говорится в Телеграм-канале организации.

"Наши агенты, спустя многое время разведки и ожиданий, смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь", - сообщили партизаны.

По их данным, после прибытия в гавань, корабль разворачивали и накрывали маскировкой. Вероятнее всего, в скором времени будет выполнять боевое дежурство, предположили в "АТЕШ". Как сообщается, всю оперативную информацию участники партизанского движения уже передали СОУ.

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"Примечательно, что Силы обороны Украины уже имели опыт с уничтожением данного типажа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46) 26 декабря 2023 года", - рассказали в "АТЕШ".

В ночь на 26 декабря 2023 года в порту Феодосии прозвучали мощные взрывы. Позднее стало известно, что украинская армия уничтожила вражеский корабль "Новочеркасск".

Несколько дней назад оккупанты заявили, что поднимут со дна потопленный корабль. Известно, что обломки корабля будут разрезать около трех месяцев, а все процедуры по поднятию займут не менее полугода.

По словам родственников матросов, корабль стоял на ремонте в порту Феодосии около двух месяцев, а в день удара на борту находился весь личный состав. При этом командному составу удалось спастись.

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