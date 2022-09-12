Вероятно, ВСУ попали в очередной склад российских боеприпасов.

Во временно оккупированном Херсоне ночью прогремели взрывы. Вероятно, детонируют снаряды на складе.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук со ссылкой на "Рух Опору".

По данным Братчука, взрывы раздаются с улицы Паровозной в Херсоне. Он отметил, что ночью Херсон отомстил за удары по Харькову.

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"Херсон мстит за Харьков. Что-то с ночи детонирует в районе Паровозной улицы, информируют представители "Руху Опору" "Пивдень". Не очередной ли склад с боеприпасами", - написал Братчук.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях уже удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удара по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму. На месте работают спасатели.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в городе и области.

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