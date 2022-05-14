В Донецкой и Луганской областях, по официальным данным ООН, погибли 1 919 гражданских, из них 1 802 – на территории, которая контролируется правительством Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о жертвах и пострадавших в результате российской агрессии в Украине за период с 24 февраля по 12 мая.

Как cообщает Радио Свобода Управление задокументировало 3 573 смертей и 3 816 ранений мирных жителей в сравнении с 3 541 погибшим и 3 785 ранеными по данным на конец суток 11 мая.

В частности, в Донецкой и Луганской областях, по официальным данным ООН, погибли 1 919 гражданских, из них 1 802 – на территории, которая контролируется правительством Украины.

При этом ООН предполагает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении".

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", – отмечают в Управлении.

Война в Украине:

По состоянию на 13 мая ООН предсказывает гибель миллионов людей если Путин не разблокирует украинские порты.

Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента РФ Владимира Путина возобновить работу украинских черноморских портов, чтобы предотвратить потенциальный глобальном бедствии.

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