Оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Луганской и Донецкой областей.

За прошедшие сутки на Донбассе от обстрелов российских оккупантов погибли 5 мирных жителей, по меньшей мере 12 человек ранены.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook вчера оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Луганской и Донецкой областей, в результате разрушено 26 жилых домов, около 25 других гражданских объектов повреждены.

"В результате обстрелов российскими оккупантами города Святогорск повреждены и разрушены: детский лагерь, госпиталь для ветеранов, храм Покрова Пресвятой Богородицы, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, магазин, жилые дома", - уточнили в Генштабе.

Также повреждения получили профессиональный лицей в Соледаре, коксохимический завод в Авдеевке, угольное предприятие в Торецке, здание шахты в Белозерском, КПВВ "Зайцевое".

Ранее УНИАН уже сообщал, что войска РФ, по информации британской разведки, пытаются прорваться в Славянск и Краматорск.

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