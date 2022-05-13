В настоящее время идет штурм завода российской пехотой на бронетехнике.

В течение всей ночи 13 мая российские оккупанты обстреливали из артиллерии и авиации территорию "Азовстали", в настоящее время идет штурм завода российской пехотой на бронетехнике.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в комментарии "Украинской правде".

"Всю ночь продолжались обстрелы. Авиационные и артиллерийские. Продолжается штурм завода с помощью пехоты. То есть пехота штурмует с помощью бронетехники и танков, артиллерийских обстрелов", - сообщил он.

Сегодня утром Генштаб ВСУ и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердили, что пехота оккупантов продолжает штурмовать завод "Азовсталь".

Ночью вице-премьер Ирина Верещук сообщила о продолжающтхся переговорах с оккупантами по эвакуации тяжелораненых. Международный комитет Красного Креста готов провести эвакуацию.

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