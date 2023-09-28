В Херсоне от полученных травм погиб мужчина, который во время обстрела находился в доме.

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов два человека погибли, а еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 109 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, боевых машин пехоты, авиации и беспилотников.

По городу Херсон оккупанты выпустили 33 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

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"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще один - получил ранения", - сообщил Прокудин.

В то же время в Офисе генерального прокурора отметили, что в ночь на 28 сентября российские военные атаковали город Херсон.

"В областном центре от полученных травм погиб мужчина, который во время обстрела находился в доме. Еще один горожанин получил ранения", - говорится в сообщении.

В результате обстрела были повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод.

Так, при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, накануне Прокудин заявил, что 26 сентября российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в результате чего 12 человек получили ранения.

В своей утренней сводке сегодня, 28 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, за прошедшие сутки авиационным ударам российских оккупантов подверглись 25 населенных пунктов Черниговской, Харьковской области, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов этих же областей, а также Сумской.

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