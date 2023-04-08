Авиация Сил обороны за прошедшие сутки дала жесткий отпор захватчику на фронте.

За минувшие сутки украинские пилоты поразили мощными авиационными бомбардировками районов сосредоточения сил и техники армии РФ.

В частности, удалось реализовать 9 атак, уточнил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке в Facebook. По итогам воздушных "маневров" Сил обороны враг потерял штурмовик Су-25 и сразу 7 БПЛА разных типов: 3 "Орлана", 3 "Ланцета" и один "Мерлин".

Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии также показали хороший результат. Поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов врага.

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Генштаб уточнил, где за прошедшие сутки армия РФ пыталась наступать

Напомним, что по итогам 5 апреля враг не оставил попыток полностью взять под контроль город Бахмут. Согласно сводке Генштаба - именно там продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и ВСУ. Также фронт "пылает" возле Марьинки - там враг также пытается получить преимущество.

Всего за последние сутки ВСУ удалось сдержать более 60 атак врага. Оккупанты концентрировались на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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