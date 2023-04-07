Сегодня противники совершили много авиаударов, отметили в Генштабе.

За сутки украинская авиация нанесла по районам сосредоточения российских захватчиков девять ударов.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии ликвидировали вражеский склад боеприпасов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке в пятницу, 7 апреля.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, вблизи Марьинки, был уничтожен российский штурмовик Су-25",- отметили в Генштабе.

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Также стало известно, что сегодня враг нанес два ракетных и 14 авиационных удара по Украине и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории украинского государства.

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Утром 7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины отразили десятки вражеских атак на Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Россияне в Украине несут огромные потери, в частности, очень много противников ликвидировано во время боев за Бахмут.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на 7 апреля составляют примерно 177 110 захватчиков. Также уничтожено, в частности, более 300 вражеских самолетов.

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