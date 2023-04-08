Враг продолжает уделять отдельное внимание нескольким направлениям в Украине, однако успеха не имеет.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак оккупантов на разных направлениях фронта. Враг продолжает сосредотачивать усилия на четырех направлениях - на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и возле Марьинки. Там армия РФ ведет безуспешные наступательные действия.

Об оперативной ситуации на поле боя рассказал Генштаб ВСУ в своей утренней сводке в Facebook. Там отметили, что по итогам 5 апреля противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополя, Фиголевка, Двухлетнее, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское - Луганской области.

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На Лиманском направлении оккупанты пытались реализовать наступательные действия к югу от Кременной, а также возле районов Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Армия РФ накрыла артиллерией Новоселовское, Макеевку, Невское, Кузьмино, Дубраву, Белогоровку Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает эскалацию, пытается взять город-крепость под полный контроль. Продолжаются ожесточенные бои. За минувшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Там ВСУ сдержали около 20 атак врага. От обстрелов РФ пострадало не менее 25 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне также пытались развить наступление: враг вел безуспешные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и победы Донецкой области. Самые "горячие" бои идут за контроль над Марьинкой - там Силы обороны сдержали более 15 вражеских атак. Обстрелам подверглись Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Прасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Новомихайловку, Угледар, Пречистовку, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском армия РФ обстреляла более 40 населенных пунктов. Под огонь попали Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новопавловка Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Инженерное и Зеленовка Херсонской области, а также Херсон.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине и традиционно вел огонь из РСЗО (более 40 обстрелов).

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что прошлым вечером 5 апреля Генштаб ВСУ также рассказал об изменениях, которые произошли на украинском фронте в течение дня.

В частности, враг уже некоторое время сосредоточился на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском фронтах - эти 4 направления сейчас являются самыми ожесточенными участками поля боя в Украине.

Также по состоянию на вечер 5 апреля силы обороны отомстили оккупантами за воздушный "террор" и нанесли 9 сокрушительных ударов по районам сосредоточения сил и техники войск РФ. Со своей стороны враг нанес 14 авиационных ударов по Украине.

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