Уничтоженные оккупанты были из бригады российского города Ульяновск.

За последние двое суток в Гостомели уничтожено 50 оккупантов из российских войск, которые вторглись в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"В боях за Гостомель уничтожено по меньшей мере 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск)", - говорится в сообщении.

В частности, с украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, 3-ого отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.

Также украинские военные захватили многочисленные трофеи: оружие, военную технику, штабные и личные документы.

"Захваченное у врага пригодное к использованию оружие передано местным группам сопротивления", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что у уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книжек.

"Город Гостомель находится под контролем украинских войск", - отметили в ГУР.

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в сводке об оперативной ситуации в области сообщил, что наиболее опасные направления на сегодня на Киевщине - это Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, а также север Вышгородского района.

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