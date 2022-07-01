Очередная группа оккупантов "познакомилась" с украинским Javelin.

Нашим военным удалось ликвидировать очередной российский танк. Постарались бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.

На кадрах видно, как через несколько секунд вражеский танк превращается в груду обгоревшего лома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П".

Пока вы читаете этот текст, Остроградцы выслеживают новую вражескую цель, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком – сообщили противотанкисты.

Россияне бомбили ночью Одесскую область: что известно

Ночью 1 июля рашисты выпустили по Одесской области три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22.

Все ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры - в две базы отдыха и жилой дом.

По последним данным в результате вражеского удара погибли 18 человек, в том числе два ребенка. Еще 30 ранены.

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