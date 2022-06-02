Этот танк врага приехал уничтожать позиции украинских защитников.

Украинские военные со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину отточили свое мастерство в уничтожении бронетехники оккупантов.

На этот раз в прицел бойцов попал танк россиян, который эффектно разлетелся вдребезги. Видео уничтожения техники опубликовал фонд "Повернись живим".

На ролике зафиксирован результат работы воинов 54 ОМБр и бойцов К2. "Нелегкая судьба российских танкистов - их постоянно поджигают украинские воины... Совместно с побратимами из 54 бригады воины К2 уничтожили один из танков врага, которые пришли обстреливать позиции защитников Украины", - говорится в описании к записи.

По словам военных, остальные танки "накивали пятками".

Ранее в Украине беспилотник оперативного командования "Юг" "Байрактар" уничтожил два танка российских оккупантов.

Напомним, войска Российской Федерации утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию и начали полномасштабную войну.

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