Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам в Бахмуте и Константиновке.

За минувшие сутки российские окпуанты нанесли 3 ракетных и более 35 авиационных ударов.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Отмечается, что противник сосредоточивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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"В целом, за минувшие сутки, противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь с 5-го на 6-е сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмуте и Константиновке", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области, Пришиб, Времевка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новопиль Донецкой области, Полтавка и Ольгевское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Большое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

На ряде направлений противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Так на Северском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель. На Славянском направлении - Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск.

Тем временем на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорный, а на Бахмутском направлении – Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григоровка, Веселая Долина, Одрадивка, Зайцевое, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорськ. На Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка.

На Новопавловском направлении - Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.

На Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времевка, Ольгевское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

На Южнобугском направлении – Николаев, Новогригорьевка, Яковлевка, Партизанское, Апрельское, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарци, Петровка, Заречное, Ивановка, Токареве, Ольгино и Широкое.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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